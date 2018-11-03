Композитор, народный артист СССР и Беларуси Игорь Лученок впал в кому. В пятницу артиста госпитализировали с инсультом в Городскую клиническую больницу в Минске, передает "Апостроф".

Сообщается, что 80-летний композитор находится в отделении неврологии. Сын рассказал, что Лученок находится в тяжелом состоянии.

Белорусский композитор является автором таких хитов как "Алеся", "Журавли на Полесье летят", "Вероника", "Верасы", "Мой родны кут" и другие.

На днях скончалась народная артистка Украины.