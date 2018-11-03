В Індонезії виявили місце падіння пасажирського Боїнга 737

Лайнер утратив зв'язок із землею за 13 хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти. Він прямував до індонезійського міста Панкалпінанг. Внутрішній політ мав тривати трохи довше години