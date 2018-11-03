Авиакатастрофа в Индонезии: водолазы поймали сигнал "черного ящика" [ Редактировать ]
Во время поисковой операции обломков самолета Boeing 737 водолазы поймали сигнал "черного ящика", который записывал переговоры в кабине пилота, сообщает CNN.
Слабый сигнал записывающего аппарата был запеленгован недалеко от одного из судов, участвующих в поисково-спасательной операции. Там же нашли фюзеляж.
Представитель агентства по поискам и спасению Индонезии заявил, что "черный ящик" с записью полетных данных пока не расшифрован. Напомним, во время поисков обломков боинга погиб опытный водолаз.
Самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air разбился 29 октября после вылета из аэропорта Джакарты. Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.
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