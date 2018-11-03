В Харьковской области пропавшую девочку нашли мертвой [ Редактировать ]
В поселке Покотиловка Харьковской области обнаружили в лесополосе тело пропавшей 15-летней девочки, сообщили в пресс-службе полиции области на странице в Facebook.
"Заявление об исчезновении дочери поступило от 42-летней жительницы поселка Бабаи в дежурную часть Харьковского отдела полиции 2 ноября в 20:29. К поискам ребенка был привлечен весь личный состав районной полиции. Во время розыска тело девочки было обнаружено в лесополосе в поселке Покотиловка", - заявили правоохранители.
Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. На данный момент устанавливаются причины смерти подростка.
Ранее под Львовом на кладбище нашли мертвого младенца.
по теме
Мужчина зарезал жену и пытался ее сжечь
Под Киевом мужчина зарезал сожительницу и пытался скрыть улики
Многодетная мать зарезала новорожденного сына
Женщина скрывала от соседей и друзей свою беременность
Внук до смерти забил дедушку
17 октября в квартире в центре Киева обнаружили труп пенсионера
В Харькове священник на джипе "разгромил" кладбище (видео)
Пользователи соцсетей возмущены вопиющим поступком священнослужителя
В Одесской области женщина задушила младенца
Фельдшер скорой помощи сообщил полиции о странной смерти четырехмесячного ребенка