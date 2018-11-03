В поселке Покотиловка Харьковской области обнаружили в лесополосе тело пропавшей 15-летней девочки, сообщили в пресс-службе полиции области на странице в Facebook.

"Заявление об исчезновении дочери поступило от 42-летней жительницы поселка Бабаи в дежурную часть Харьковского отдела полиции 2 ноября в 20:29. К поискам ребенка был привлечен весь личный состав районной полиции. Во время розыска тело девочки было обнаружено в лесополосе в поселке Покотиловка", - заявили правоохранители.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. На данный момент устанавливаются причины смерти подростка.

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