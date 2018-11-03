"Мисс Мира 2018": представлены яркие наряды для украинской участницы [ Редактировать ]
В Киеве в ресторане Николая Тищенко "Coin" прошла презентация нарядов Леонилы Гузь для "Мисс Мира 2018". Леонила представит на конкурсе уникальные платья и аксессуары от украинских дизайнеров, сообщает "Информатор".
На создание платья для финала конкурса красоты ушло 500 часов. Автором главного образа является украинский дизайнер Катерина Лукашик. Она дала наряду название "Хрустальный эффект или блеск бриллианта".
Также на презентации представили национальный наряд участницы от торговой марки Foberini и повседневные образы на время подготовки к конкурсу от украинских дизайнеров. Финал международного конкурса состоится 8 декабря в Китае.
Напомним, что победительницу "Мисс Украина 2018" наказали за обман и отобрали корону.
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