Впервые за последние 19 лет: в Украине провели боевые испытания мобильного ЗРК [ Редактировать ]
В Украине впервые за последние 19 лет прошли боевые испытания мобильного зенитно-ракетного комплекса С-300В1. Об этом на своей странице в Facebook заявил начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко.
"В течение последних дней находился на учениях подразделений противовоздушной обороны на юге Украины. Результаты стрельб подтвердили наши возможности по существенному наращиванию боевого состава в максимально возможные короткие сроки. Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет которого уничтожил две цели", - отметил он.
При этом Муженко подчеркнул, что успешные боевые пуски из восстановленных ЗРК малой и средней дальности, а также испытания модернизированных систем управления огнем открывают перспективы дальнейшего загрузки украинского ОПК.
Напомним, под Черниговом испытали авиационную ракету "Оскол".
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