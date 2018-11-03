3 ноября, Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Юрий Бойко вместе с местными оппозиционерами принял участие в митинге-реквиеме в селе Гатное по случаю перезахоронения воинов Великой Отечественной войны, погибших во время боев за Киев.

Перезахоронение павших в боях за столицу Украины красноармейцев традиционно проходит накануне дня освобождения Киева. Уже много лет их поиском занимается археологическое патриотическо-поисковое объединение "Днепр-Украина", почетным президентом которого является Юрий Бойко.

Как рассказал командир поискового отряда "Днепр-Украина" Сергей Распашнюк, на этот раз состоялось перезахоронение останков 22 погибших в 1941-1943 годах во время обороны и освобождения Киева. К сожалению, пока не удалось установить личности погибших, но идентификационные работы по личным вещам продолжаются.

"Вы знаете, что война не завершена, пока не похоронен последний павший на ней солдат. И поэтому мы вместе с поисковым отрядом "Днепр-Украина" делаем все возможное, чтобы Великая Отечественная война, наконец, считалась оконченной. Начиная с 2005 года, проводятся перезахоронения в Гатном. Сегодня проходит уже 23-я такая церемония. Здесь упокоились останки более тысячи бойцов и офицеров Советской армии. Я благодарен отряду "Днепр-Украина", потому что они за счет собственного свободного времени, собственных средств уже более 15 лет делают это благородное дело. И это действительно важно для нашей страны, потому что люди должны видеть, что мы уважаем свое прошлое, уважаем своих героев, которые погибли, защищая нашу свободу", – отметил Юрий Бойко.

Приняли участие в митинге-реквиеме и ветераны Великой Отечественной войны. Так, Иван Никитович Подсосенный, который в 1942 году в возрасте 17 лет ушел на фронт и воевал в составе легендарного партизанского отряда Сидора Ковпака, отметил, что сегодняшнее событие вызывает у него особые чувства.

"С одной стороны, у меня приподнятое настроение, ведь павшие воины, наконец, упокоятся с миром. Но с другой стороны, на таких митингах приходит понимание того, как мало нас, ветеранов, осталось. Не добавляют оптимизма и те события, которые сейчас происходят в стране, когда идет переписывание истории, а нам, ветеранам Великой Отечественной войны, власть открыто демонстрирует свое пренебрежение. Я искренне благодарен Юрию Бойко, оппозиционерам и волонтерам за то, что они единственные, кто помнят о нас не только по праздникам. Надеюсь, что им удастся отстоять нашу историю и подвиг нашего народа от переписывания и забвения", – сказал ветеран.

Юрий Бойко отметил, что сделает все возможное, чтобы подвиг ветеранов не был забыт. "Мы каждый год проводим перезахоронения перед годовщиной освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков и в День Победы. Это святые для нас даты. К сожалению, ветеранов, которые приезжают сюда, осталось совсем немного. Но, несмотря на почтенный возраст, проблемы со здоровьем, они были и являются настоящими бойцами, с силы духа которых нам нужно брать пример. Им по 90-95 лет, но они приезжают сюда со всей Киевской области, чтобы отдать дань павшим. И именно ради них, ради будущих поколений, которые должны помнить о подвиге своих предков, мы делаем это дело. И не важно, где мы находимся – при власти или в оппозиции: мы делали, делаем и будем делать его и дальше, пока сможем", – подчеркнул Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА.