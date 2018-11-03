Сделаем все возможное, чтобы подвиг ветеранов не был забыт - Бойко [ Редактировать ]
3 ноября, Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Юрий Бойко вместе с местными оппозиционерами принял участие в митинге-реквиеме в селе Гатное по случаю перезахоронения воинов Великой Отечественной войны, погибших во время боев за Киев.
Перезахоронение павших в боях за столицу Украины красноармейцев традиционно проходит накануне дня освобождения Киева. Уже много лет их поиском занимается археологическое патриотическо-поисковое объединение "Днепр-Украина", почетным президентом которого является Юрий Бойко.
Как рассказал командир поискового отряда "Днепр-Украина" Сергей Распашнюк, на этот раз состоялось перезахоронение останков 22 погибших в 1941-1943 годах во время обороны и освобождения Киева. К сожалению, пока не удалось установить личности погибших, но идентификационные работы по личным вещам продолжаются.
"Вы знаете, что война не завершена, пока не похоронен последний павший на ней солдат. И поэтому мы вместе с поисковым отрядом "Днепр-Украина" делаем все возможное, чтобы Великая Отечественная война, наконец, считалась оконченной. Начиная с 2005 года, проводятся перезахоронения в Гатном. Сегодня проходит уже 23-я такая церемония. Здесь упокоились останки более тысячи бойцов и офицеров Советской армии. Я благодарен отряду "Днепр-Украина", потому что они за счет собственного свободного времени, собственных средств уже более 15 лет делают это благородное дело. И это действительно важно для нашей страны, потому что люди должны видеть, что мы уважаем свое прошлое, уважаем своих героев, которые погибли, защищая нашу свободу", – отметил Юрий Бойко.
Приняли участие в митинге-реквиеме и ветераны Великой Отечественной войны. Так, Иван Никитович Подсосенный, который в 1942 году в возрасте 17 лет ушел на фронт и воевал в составе легендарного партизанского отряда Сидора Ковпака, отметил, что сегодняшнее событие вызывает у него особые чувства.
"С одной стороны, у меня приподнятое настроение, ведь павшие воины, наконец, упокоятся с миром. Но с другой стороны, на таких митингах приходит понимание того, как мало нас, ветеранов, осталось. Не добавляют оптимизма и те события, которые сейчас происходят в стране, когда идет переписывание истории, а нам, ветеранам Великой Отечественной войны, власть открыто демонстрирует свое пренебрежение. Я искренне благодарен Юрию Бойко, оппозиционерам и волонтерам за то, что они единственные, кто помнят о нас не только по праздникам. Надеюсь, что им удастся отстоять нашу историю и подвиг нашего народа от переписывания и забвения", – сказал ветеран.
Юрий Бойко отметил, что сделает все возможное, чтобы подвиг ветеранов не был забыт. "Мы каждый год проводим перезахоронения перед годовщиной освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков и в День Победы. Это святые для нас даты. К сожалению, ветеранов, которые приезжают сюда, осталось совсем немного. Но, несмотря на почтенный возраст, проблемы со здоровьем, они были и являются настоящими бойцами, с силы духа которых нам нужно брать пример. Им по 90-95 лет, но они приезжают сюда со всей Киевской области, чтобы отдать дань павшим. И именно ради них, ради будущих поколений, которые должны помнить о подвиге своих предков, мы делаем это дело. И не важно, где мы находимся – при власти или в оппозиции: мы делали, делаем и будем делать его и дальше, пока сможем", – подчеркнул Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА.
по теме
Рада должна срочно решить вопрос о тарифах - Юрий Бойко
Рада должна срочно переходить от рассмотрения ничего не значащих вопросов к решению социально-экономических проблем, считает Юрий Бойко
Война на Донбассе: украинские силы несут потери
За минувшие сутки сепаратисты 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины
Мешканці курортної Затоки обурені забудовою пляжів
Рішення депутатів селищної ради обурило місцевих жителів, сьогодні вони прийшли до народних обранців поставити свої запитання - чи вдалося?
Беларусь готова вмешаться в конфликт между Украиной и Россией - Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Россией для его разрешения
Військові пенсіонери вимагають справедливого нарахування пенсій - Наталія Королевська
Люди вимагають перерахувати їм пенсії, адже минулого року виплати підвищили усім, окрім них