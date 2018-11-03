В Турции футбольный матч закончился массовой дракой (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 2 ноября, в Турции после финального свистка между клубами "Галатасарай" и "Фенербахче" прямо на поле заварилась драка, в которой приняли участие около 30 человек: футболисты, тренеры и персонал с стороны обоих клубов.
Полузащитник "Фенербахче" Жаилсон и нападающий Роберто Солдадо, а также полузащитник "Галатасарая" Папа Ндиайе получили красные карточки уже после завершения матча.
Players fight after match Galatasaray vs Fenerbahce 😱#Galatasaray #Fenerbahce pic.twitter.com/kliVJdmLaT— Farhaan (@farhaan_bwfc) 2 ноября 2018 г.
Галатасарай вел в счете благодаря голам Донка (31) и Линнеса (49), но упустил победу, позволив сопернику отыграться. За "Фенербахче" забили Вальбуэна (с пенальти) и Жаилсон с передачи того же Вальбуэна. Матч завершился ничьей 2:2.
Напомним, Зинченко покинет "Манчестер Сити" в ближайшее трансферное окно.
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