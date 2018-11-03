День Казанской иконы Божьей Матери 2018: что категорически нельзя делать женщинам [ Редактировать ]
Осенний праздник Казанской Божьей Матери-2018 считается женским, так как Пресвятая Богородица является заступницей всех женщин и особенно невест. Поэтому на Казанскую часто играют свадьбы (считается, что такой брак будет удачливым и счастливым). Да и вообще невестам принято давать в руки при венчании именно икону Казанской Божьей Матери.
Казанская Божья Матерь: в чем помогает
- если есть проблемы в семье, так как Казанская Божья Матерь - покровительница семьи, ее образ принято дарить при венчании и крещении детей;
- о защите от пожаров - ведь, по преданию, этот образ порожден огнем;
- об исцелении от различных болезней, особенно тех, что связаны с глазами и зрением;
- в трудных жизненных ситуациях - просят помощи при принятии решения.
Что нельзя делать в праздник
4 ноября, в праздник Казанской Божьей Матери, строго-настрого нельзя ссориться и сквернословить. Стоит избегать конфликтов и, по возможности, посвятить день делам духовным и светлым.
Церковного запрета на работу нет - но, по приметам, работа по хозяйству в этот день не принесет добрых результатов, так что люди старались не работать по дому, откладывая даже срочные дела вроде стирки и генеральной уборки.
Также существует примета, что в праздник Казанской Божьей Матери ни в коем случае не стоит отправляться в дорогу - поездку лучше отложить. Есть даже пословица: "На Казанскую добрые люди в даль не ездят – выедешь на колесах, а приехать впору на полозьях".
Что можно делать 4 ноября
Можно и даже сходить в церковь помолиться.
Также, как мы уже упоминали, в этот день принято играть свадьбы, чтобы семейная жизнь удалась.
Читайте также приметы и традиции в день Казанской иконы Божьей Матери.
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