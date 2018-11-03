Нові пожежні автомобілі отримали рятувальники Буковини.

Чотири машини вітчизняного виробництва незабаром відправляться в підрозділи управління Служби з надзвичайних ситуацій. Вони обладнані спеціальним відсіком для піноутворення і використовують значно менше пального. Орієнтована вартість однієї автівки - близько 5 мільйонів гривень.

Ще одну новину повідомив очільник МВС - у бюджет наступного року заклали підвищення зарплати для поліцейських та рятувальників на 30%.

Планують також нововведення щодо кредитів на придбання правоохоронцями власного житла.

"Если ты в семье родил ребенка, государство стимулирует - снимает 5% с ипотеки, еще ребенка - еще 5%. Отслужил 10 лет - снимается 10%. Таким образом, к концу ипотеки офицер или сержант имеют возможность получить от государства компенсацию до 40%.

Наша философия заключается в том, чтобы ребята думали только о службе и не думали о том, что их будут ждать негативное завтра", - заявив Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.