Арсен Аваков презентував програму соціального захисту працівників МВС [ Редактировать ]
Нові пожежні автомобілі отримали рятувальники Буковини.
Чотири машини вітчизняного виробництва незабаром відправляться в підрозділи управління Служби з надзвичайних ситуацій. Вони обладнані спеціальним відсіком для піноутворення і використовують значно менше пального. Орієнтована вартість однієї автівки - близько 5 мільйонів гривень.
Ще одну новину повідомив очільник МВС - у бюджет наступного року заклали підвищення зарплати для поліцейських та рятувальників на 30%.
Планують також нововведення щодо кредитів на придбання правоохоронцями власного житла.
"Если ты в семье родил ребенка, государство стимулирует - снимает 5% с ипотеки, еще ребенка - еще 5%. Отслужил 10 лет - снимается 10%. Таким образом, к концу ипотеки офицер или сержант имеют возможность получить от государства компенсацию до 40%.
Наша философия заключается в том, чтобы ребята думали только о службе и не думали о том, что их будут ждать негативное завтра", - заявив Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.
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