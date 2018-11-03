Юлія Тимошенко у Чернівцях представила антикризову програму для України [ Редактировать ]
Корумпованість і так звана "боргова яма" - основні проблеми нинішньої влади. У цьому переконана Юлія Тимошенко, яка відвідала Чернівці. Почути лідерку "Батьківщини"- на Соборну площу міста прийшли більше тисячі людей.
За словами Тимошенко, єдиним виходом із ситуації є оптимізація держборгу. Адже за 4,5 роки Україна накопичила зовнішніх і внутрішніх запозичень майже на рівні річного ВВП. Тимошенко запевнила: має план вирішення проблеми і готова впроваджувати його в дію.
"В України за всі 27 років Незалежності - ніколи в житті такого не було, щоби борг України державний і прирівняний борг складав 84% ВВП. Не існує таких прецедентів у світі, щоби держава запозичувала під 13%. Максимум - 1-2%. Ми все готуємо для того, щоби навіть той борг, який у нас є - обслуговувався не більше, ніж під 3% річних", - заявила Юлія Тимошенко, лідер фракції "Батьківщина".
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