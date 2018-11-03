Завтра Україна відзначатиме день працівника соціальної сфери. Напередодні свята співробітників будинку для літніх людей у "червоній" зоні Донбасу привітала ініціатор платформи "Жінки за Мир".

За словами Наталії Королевської, такі будинки-інтернати - єдина надія для стареньких. І попри бойові дії інтернат в селищі Нижня - жодного дня не припиняв свою роботу.

"Обидно то, что конечно, они не получают за это ни доплат, ни баснословных зарплат, у них - максимум несколько тысяч гривен зарплата сегодня. Люди рискуют жизнью, персонал не укомплектован, потому что найти сегодня сюда работников очень сложно. Нагрузка двойная, а то и тройная, но ответственные социальные службы не бросают людей на передовой одних", - наголосила Наталія Королевська, ініціатор Національної платформи "Жінки за мир".