Як покращити обслуговування клієнтів і чи можна заощадити на енергоносіях. Регіональна газова компанія розпочала навчання своїх співробітників. Обіцяють в стислі терміни наблизитись до європейських стандартів.

Які зміни чекають газовиків і чи позначаться вони на споживачах - дізнавалися мої колеги.

Програма розвитку лідерства в регіональній газовій компанії працює вже майже півроку. На першому етапі до неї було відібрано 50 співробітників. Їх розбили на 11 груп, які разом з Києво-Могилянською і Львівською бізнес- школами розробили проекти щодо поліпшення роботи газових компаній і збільшення якості послуг. Своє бачення, як саме вирішити деякі проблеми, представила команда "Криворіжгазу".

Кадровий фахівець Катерина Гаркава каже, аби їхня ініціатива незабаром запрацювала, її мають підтримати менеджери компанії.

"Проект полягає у тому, щоб зв'язати особистий кабінет споживача з нашою системою "РЖС Докс", тобто документообігу. Для того, щоб клієнт міг бачити в онлайн режимі всі етапи виконання послуг які ми пропонуємо. Наразі це реконструкція мереж газопостачання, перевірка лічильників газу - це досить такі живі теми", - розповідає Катерина Гарькава, спеціаліст кадрового резерву ПАТ "Криворіжгаз".

На презентації команди лідерів було представлено одинадцять проектів. Теми різні - енергоефективність будинків, розумні лічильники, контроль за виконанням послуг, ремонт імпортного опалювального обладнання, тощо. Деякі ідеї зацікавили менеджерів.

"Сегодня был презентован очень интересный метод внутритрубного обследования газопровода. Потому что сегодня есть сложности с вскрытием дорожного покрытия в городах или с переходами, железнодорожными путями. Поэтому, сегодня была такая система интересная роботизированного обследования внутритрубного, поэтому будем на это обращать внимание", - говорить Дмитро Новицький, голова правління ПАТ "Харківгаз".

Такі проекти і навчання персоналу незабаром виведе компанію на новий рівень, стверджують фахівці.

"Сегодня, не смотря на сложную ситуацию у нас - это и убыточный тариф и отток кадров, но все равно мы основную задачу не снимаем. Она у нас остается всегда - это безаварийность, стабильное газоснабжение и вторая важная задача - это увеличение качества сервиса для наших клиентов", - говорить Дмитро Новицький, голова правління ПАТ "Харківгаз".

Під час презентації перемогла програма "РЖС продакшн", яка передбачає виробництво обладнання для газових мереж. Проте й інші інновації будуть згодом впроваджувати, впевнені організатори програми лідерства.

"Сьогоднішній захід - це завершення цього першого етапу. Це не закінчення, це - завершення першого етапу, люди і надалі будуть працювати. Але ми вже анонсували, вже закінчився відбір у другу групу навчання за таким же процесом. Тобто, спочатку навчання в бізнес-школах, реалізація проектів, презентація. І таких груп ми підготуємо, щонайменше - чотири", - говорить Юлія Карбовська, директор з персоналу Регіональної газової компанії.

Вже наступного року команду лідерів планують збільшити мінімум до 200 співробітників. Їхня робота й стане основою якісних змін в регіональній газовій компанії.