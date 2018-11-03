У Дніпрі суд відпустив під домашній арешт чоловіка, який на пішохідному переході на смерть збив дівчинку.

Нагадаємо, трагедія сталася два місяці тому. 34-річний водій вбив дитину і не зупинившись - поїхав додому знищувати докази.

Досудове розслідування - завершилося, матеріали справи готують передати в суд. Батьки загиблої дівчинки подали апеляцію і вимагатимуть максимального покарання. Але вони бояться, що водій взагалі його уникне.