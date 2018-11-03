Неочікуваний поворот у справі зі скандальним будівництвом на столичних Осокорках. Голова організації "Екопарк-Осокорки", члени якої намагаються завадити зведенню житлового комплексу "Патріотика на Озерах", потрапив у фінансовий скандал. У чому підозрюють активіста - розкаже Даніїл Снісар.

До будинку голови так званої громадської організації "Екопарк-Осокорки" - працівники Державної Фіскальної Служби навідалися у середу. Вилучили телефони та комп'ютерну техніку. Олександра Пилипенка підозрюють у несплаті податків. За даними правоохоронців - чоловік неодноразово знімав з рахунку значні суми грошей. Тепер у ДФС встановлюють їхнє походження.

"Відбулися обшуки державною фіскальною службою України в голови громадської організації "Екопарк-Осокорки". А саме, в Пилипенко Олександра. Дані обшуки відбувалися на підставі несплати податків фізичною особою. А саме, Пилипенком", - говорить Роман Литвин, активіст громадської організації "Стоп корупції".

Заміський маєток ватажка організації - розташований на Осокорках. Гараж на дві автівки, нещодавно зведений 2-поверховий будинок з мансардою, площею понад 120 квадратних метрів. Усе це на 10-ти сотках недешевої землі, вартістю близько 70 тисяч доларів - у сотні метрів від озера Мартишів. За даними Геокадастру, ця територія - призначена для ведення господарства та випасу худоби, але аж ніяк не для житлового будинку. Є у 36-річного чоловіка й квартира у середмісті.

Як нажив, звідки брав та на що використовував тисячі доларів - тепер будуть дізнаватися у СБУ. На разі відкрите одне кримінальне провадження - за несплату податків.

Втручанню правоохоронців - неабияк зраділи інвестори. На думку вкладників - будівництво "патріотики" керівники псевдоактивістів зривають через корисливі мотиви.

"Я приветствую такую инициативу, потому что я считаю, что "Екопарк-Осокорки" работает под кем-то. И, возможно - за деньги. Пусть Служба Безопасности Украины выяснит эту ситуацию. Первые лица общественной организации "Екопарк-Осокорки" делают все возможное, чтобы устранить одного застройщика и, по идее - завести просто другого застройщика. А люди - как инструмент для достижения этого всего", - переконаний Денис Шинкаренко, інвестор.

Через постійні конфлікти - роботи на будівництві зупинили. А на своє житло чекають понад 400 родин. Дехто гроші на омріяні квадратні метри відкладав не один десяток років.

"Я - колишній військовослужбовець. Збирав гроші на це будівництво. Свого житла не маю. Але хотів би і інвестую у це будівництво. Але мені заважають. Ми, як інвестори - вимушені були об'єднатися і протидіяти цьому рейдерському руху", - говорить Володимир Рижак, інвестор.

Про законність будівництва і наявність усіх дозвільних документів - неодноразово говорили чиновники у КМДА. Дозвіл на зведення житлового комплексу, ГО "Екопарк-Осокорки" намагаються скасувати у суді. Вчора відбулося чергове засідання.

"Ми вимагаємо скасування дозволу на будівництво, яке дозволяє забудову озера Небреж і будівництво навколо озера Небреж 43 багатоповерхових 26-поверхових будинки". - говорить Олексій Петренко, адвокат громадської організації "Екопарк-Осокорки".

Захисники забудовника кажуть - підстав для визнання дозволу недійсним - немає. А позивач просто намагається затягнути час.

"Є певні дії зі сторони позивача - вже неодноразово він наголошував на бажанні зупинити розгляд справи взагалі. До вирішення іншої справи в іншому суді. Ці дії ми однозначно розцінюємо, як дії направлені на затягування розгляду справи", - заявив Павло Омельчук, юрист компанії "Контактбудсервіс".

"Складається враження, що цей процес затягується просто штучно. Шукаються спеціально прогалини у законодавстві. Або, такі моменти які дозволяють затягнути цей процес. Це з одного боку. А з іншого боку - не дає, практично можливості продовжувати будівництво, що є цілком нелогічним. Оскільки забудовник має повністю увесь пакет дозвільної документації на проведення цього будівництва. Хотілося б більше зрозуміти і позицію міської влади, що вона думає про це оскільки мова може йти про соціальний вибух", - наголосила Людмила Горінська начальник служби зі зв'язків з громадськістю "Аркада-будівництво".

До розгляду справи Київський окружний адмінсуд повернеться за тиждень. Така тривала перерва знадобилася позивачу для ознайомлення з новими матеріалами по справі.