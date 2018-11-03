Напередодні Дня визволення Києва , в селі Гатне біля столиці, поховали захисників та визволителів міста. Це - солдати Червоної Армії, які загинули в боях під Києвом. Детальніше - Руслан Смещук.

Меморіал загиблих у другій світовій у селі Гатне. Напередодні дня визволення Києва від гітлерівців - тут поховають останки солдатів двох відділень радянської піхоти.

"Сьогодні відбудеться перепоховання 22 військовослужбовців Червоної Армії, котрі загинули в період 41-43 років під час визволення, та оборони міста Київ. Це 22, нажаль, безіменні особи... так як не дало можливості підняти артефакти, бо не дало нічого ті артефакти. Ті документи, які мі підняли - воно не збереглося за ці роки, і не дало встановити цих осіб", - говорить Саргій Распашнюк, командир пошукового загону "Дніпро-Україна".

На території меморіалу - кілька сотень людей різного віку. На почесних місцях - учасники та свідки Другої Світової.

"У нас в государстве заведено - что отслужил, отработал - и в сторону. Никому он не нужен... А сейчас - что бы это осталось в памяти молодежи. Здесь проходила линия фронта при обороне Киева, сейчас люди забыли о том, что было. А вот такие события как сейчас - это напоминание им, что это люди, которые погибли за современный наш мир", - говорить Євген Ковальчук, ветеран Другої Світової.

"Батько мій був зв'язаний з партизанами і хтось з сусідів доніс. Прийшли німці і поліція приїхала, батька заставили яму вирити, і застрелили там. Ну а ми всі розбіглися по городах. Добре, що їх не забули. Це дуже добре", - розповідає Михайло Чоп, член партизанського загону.

Перепоховання невідомих солдатів починається з молебну.

Після цього почесна варта Збройних сил України, під звуки військового оркестру, опускає труни в землю. Останні вшанування відбуваються під залпи почесного караулу.

Після цього - випускають білих голубів, як символ того, що душі захисників України вознеслися на небо.

"Сьогодні проходить 28 церемонія перепоховання, наша разом із загоном "Дніпро-Україна" - поховали 1165 бійців і офіцерів радянської армії.

Ця процедура проходить два рази на рік. Вона проходить 9 травня, і напередодні Дня визволення Києва. Я вдячний загону "Дніпро-Україна". Вони за власний кошт і час - більше 15 років роблять цю благородну справу.

Це важливо для нашої країни, бо люди повинні бачити, що ми шануємо своє минуле, шануємо своїх героїв, що загинули, захищаючи нашу свободу - і це повинна бачити вся країна", - наголосив Юрій Бойко, голова парламентської фракції "Опозиційний блок".

Значна частина відвідувачів так чи інакше відчула наслідки Другої Світової.

"Такі заходи дуже важливі в наш час. Тому що людство, яке живе в наш час - повинно знати яка важка була ця війна. Наскільки вона була підступна. І ще в нас зараз на сході таке коїться. До нас тут німецька делегація приїздила - то я їм подарував у газеті такий часник здоровий. І кажу - ви краще садіть - і давайте дружить. Щоб не повторилося", - говорить Василь Потупа, поет.

Ну а для дітей влаштували показ техніки тих часів. І навіть покатали дітлахів на бронемашині.