Миротворчу місію на Донбасі та економічне співробітництво обговорював Президент України з турецьким лідером під час свого візиту до Стамбула. Провів тут Петро Порошенко і ще низку важливих зустрічей. Детальніше - розкаже Ірина Баглай.

Після годинної зустрічі тет-а-тет президент Петро Порошенко і Вселенський Патріарх виходять до делегації, у тиші підписують документ.

Це угода про співробітництво Вселенського патріархату і України. Технічний документ по утворенню Автокефальної Православної церкви в Україні.

Вдруге за рік президент Порошенко зустрівся із Вселенським патріархом Варфоломієм і вже вп'яте із президентом Турецької республіки Реджепом Таітом Ердоганом. І на столах теж низка документів на підпис.

Вітчизняний "Укроборонпром" підписав меморандум про домовленості із управлінням військово-оборонного комплексу Туреччини. На столі і спільна заява з підписами президентів. До кінця року обидва ставлять за мету підписати угоду про зону вільної торгівлі і досягти товарообігу в 10 мільярдів доларів.

"Наші компанії вже готові поставити підписи під спільними проектами. Крім того, такі засідання стають приводом для окреслення рамок відповідальності один перед одним", - наголосив Реджеп Таіп Ердоган, президент Турецької республіки.

"Я можу підтвердити, що ми дали абсолютно чіткі вказівки прискорити завершення переговорів, досягненню домовленостей і підготовки до підписання щодо зони вільної торгівлі між Туреччиною і Україною. Ми впевнені у ці цифри - 20 відсотків зростання товарообігу. Але ми ставимо з паном президентом ще більш амбітні цілі", - заявив Петро Порошенко, президент України.

Турецька сторона вчергове підтвердила свою позицію по невизнанню анексії Криму і готовність допомагати у звільненні політв`язнів. Двоє кримських татар були звільненні після втручання у цей процес Реджепа Ердогана. На свободу чекають ще 80.

"Цього разу ми отримали довший список, який одразу передали російській стороні. І мені б хотілося, аби ми слідкували за цим процесом і досягли успіху у вирішенні цієї проблеми", - заявив Реджеп Таіп Ердоган, президент Турецької республіки.

У свою чергу під час обговорення військового конфлікту на Донбасі Петро Порошенко запропонував турецьким миротворцям увійти до складу миротворчої місії на сході.

"Важливими для нас э запевнення Туреччини, що вона не залишиться осторонь питань повзучої агресії в Азовському морі, домовились про координацію наших дій, по проблемі порушення окупаційною владою Криму прав людини на території автономії. Ми підтвердили налаштованість працювати разом над вирішенням таких питань, як на двосторонньому рівні, так і на багатосторонньому рівні в форматі міжнародних організацій - зокрема, ООН. Я запропонував пану президенту активізувати наш діалог, і, в тому числі, підтримки рішення щодо розміщення миротворців відповідно мандату Ради ООН.

Ми довіряємо Туреччині і будемо щасливі бачити якби Туреччина взяла участь в встановлені миру на Донбасі через розміщення своєї миротворчої місії", - підкреслив Петро Порошенко, президент України.

Додому в Україну із Туреччини Петро Порошенко повернеться із мантією та у званні "Почесний доктор політичних наук". Їх президентові України в стінах найстарішої альмаматер Туреччини вручив ректор Стамбульського університету.