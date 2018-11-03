Смертельна ДТП у Рівному - п'яний водій збив двох школярів. Дівчинка загинула на місці, хлопець - зараз у лікарні, в тяжкому стані.

Доки поліцейські оформляли аварію - керманич просто заснув у патрульному "Пріусі". Усі обставини трагедії - з'ясовували наші кореспонденти.

Аварія сталася у п'ятницю на вулиці Севастопольській у Рівному. О 19 годині хлопець і дівчина поверталися від репетитора. Однак додому школярі не дійшли - їх збила машина.

"Спочатку стукнуло, потім по тормозах".

Свідки кажуть, діти йшли проїжджою частиною. Тротуарів на цій вулиці немає. Люди скаржаться - тут часто ганяють водії.

"Пряма дорога, розганяються до 100 кілометрів", - говорить Микола, житель Рівного.

У результаті ДТП Діана загинула на місці. Їй було 16 років. Її однолітку вдалося вижити. Водій, який збив дітей, одразу після трагедії заснув у патрульному "Пріусі". Чоловік навіть не усвідомив, що накоїв. Алкоголь у його крові "зашкалював".

"- Шановний знаєте, що сталося? Знаєте, що сталося чи ні?"

"Відповідно до медичного освідування водій перебував у стані алкогольного сп'яніння: алкотестер показав 2,75 проміле", - повідомила Марія Юстицька, речниця ГУ Нацполіції у Рівненській області.

За життя Влада тепер борються лікарі. Хлопець перебуває у нейрохірургічному відділенні, в палаті інтенсивної терапії. Прогнозів щодо його стану медики наразі не дають.

"Стан пацієнта важкий, знаходиться на апараті штучної вентиляції легень. Загроза життю залишається. Травма пов'язана з ураженням як і центральної нервової, і також органів грудної клітини", - повідомив Володимир Ярославський, лікар-нейрохірург Рівненської центральної міської лікарні.

Діана та Влад - учні обласного ліцею, 11-класники. У навчальному закладі оголосили траур за загиблою. У холі ліцею - фото дівчини з чорною стрічкою. Біля нього квіти та лампадка. За життя хлопця молиться увесь колектив та однокласники.

"Діана - надзвичайно талановита дівчинка. І буквально вчора нелюд, пробачте, я по-іншому не можу сказати, забрав життя цієї дівчинки. Як Влад бореться сьогодні за життя. Ми молимося за нього. - А Діанка? Діанка… лишився нестанцьований танець. Тому що саме із Владом вони готували на осінній бал свій конкурсний танець", - розповіла Наталія Сосюк, директор Рівненського обласного ліцею.

У поліції кажуть: водія - затримали і не мають наміру відпускати з-під варти. За смертельну аварію, скоєну в нетверезому стані, чоловік може потрапити за ґрати на 8 років.

"Чоловіка одразу затримали. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину", - повідомила Марія Юстицька, речниця ГУ Нацполіції у Рівненській області.

Обиратимуть запобіжний захід водієві завтра. Цього ж дня у Рівному поховають загиблу школярку. Владові необхідна операція. Місцевий клуб єдиноборств, де займався хлопець, оголосив про збір коштів для його лікування.