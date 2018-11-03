России передали список украинцев на выдачу Турции [ Редактировать ]
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал российской стороне список заключенных украинцев для их освобождения.
Об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Украины в Стамбуле.
Эрдоган напомнил, что ранее Россия выдала Турции двух украинских заключенных - Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.
"На этот раз мы получили более длинный список, который мы немедленно передали российской стороне. Я хочу, чтобы мы следили за этим процессом и успешно его решили", - заявил турецкий лидер.
Напомним, Украина и Турция будут вместе охранять Черное море.
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