Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал российской стороне список заключенных украинцев для их освобождения.

Об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Украины в Стамбуле.

Эрдоган напомнил, что ранее Россия выдала Турции двух украинских заключенных - Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

"На этот раз мы получили более длинный список, который мы немедленно передали российской стороне. Я хочу, чтобы мы следили за этим процессом и успешно его решили", - заявил турецкий лидер.

Напомним, Украина и Турция будут вместе охранять Черное море.