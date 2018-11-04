Меланья Трамп встала на защиту мужа [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Первая леди США Меланья Трамп призвала американцев поддержать президента Дональда Трампа на выборах и доказать таким образом, что демократы и СМИ ошибаются, дискредитируя ее мужа.
Об этом сообщает телеканал NBC News.
"Демократы и оппозиционные СМИ делают все, что они могут, чтобы дискредитировать Дональда с ложными обвинениями, распространяя фейковые новости и создавая видимость того, что у него нет поддержки американских избирателей", - указала Меланья Трамп в письме, которое было отправлено национальным комитетом Республиканской партии США.
"Это битва, которую мы должны выиграть вместе. Я прошу вас и других американцев по всей стране лично выразить вашу поддержку и помочь доказать, что демократы и СМИ ошибаются", - подчеркнула супруга американского лидера.
Напомним, выборы в Конгресс США пройдут 6 ноября. По из результатам будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети Сената (35 из 100 членов).
по теме
США запровадили санкції проти Ірану
Америка звинувачує Тегеран у безпосередній підтримці терористів по всьому світу - що загрожує країнам, які захочуть купити нафту у Ірані?
Вибори у США: Дональд Трамп намагається зберегти конфігурацію влади
Останній уік-енд перед виборами! Вже наступного тижня у Сполучених Штатах може повністю змінитися конфігурація влади. Щоб цього не сталося, Дональд Трамп робить відчайдушні кроки
У штаб-квартирі НАТО обговорять "ракетну угоду"
У Брюсселі проходить засідання Ради НАТО-Росія - які теми обговорюватимуть і чи є на порядку денному українське питання?
Президент США планує скасувати право на видачу громадянства
Дональд Трамп планує скасувати право на видачу американського громадянства для дітей іноземців. Про це президент повідомив під час ефіру на місцевому телеканалі
"Я хотела бы быть президентом": Клинтон допустила возможность участия в выборах
Бывшая государственный секретарь и кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что готова допустить возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента в 2020 году