Первая леди США Меланья Трамп призвала американцев поддержать президента Дональда Трампа на выборах и доказать таким образом, что демократы и СМИ ошибаются, дискредитируя ее мужа.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

"Демократы и оппозиционные СМИ делают все, что они могут, чтобы дискредитировать Дональда с ложными обвинениями, распространяя фейковые новости и создавая видимость того, что у него нет поддержки американских избирателей", - указала Меланья Трамп в письме, которое было отправлено национальным комитетом Республиканской партии США.

"Это битва, которую мы должны выиграть вместе. Я прошу вас и других американцев по всей стране лично выразить вашу поддержку и помочь доказать, что демократы и СМИ ошибаются", - подчеркнула супруга американского лидера.

Напомним, выборы в Конгресс США пройдут 6 ноября. По из результатам будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети Сената (35 из 100 членов).