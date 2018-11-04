В Киеве возле посольства перевернулся BMW с пьяным водителем (фото) [ Редактировать ]
В Киеве на Воздухофлотском проспекте перевернулся BMW, сообщает издание "Факты".
По предварительным данным, BMW двигался в сторону Севастопольской площади на большой скорости. Водитель в состоянии алкогольного опьянения не смог удержать машину и по касательной задел движущийся впереди Chevrolet.
Затем BMW наехал на бордюр и перевернулся.
На алкотестере зафиксировано почти два промилле. Участники происшествия от госпитализации отказались.
Также сообщалось, что в Китае в результате ДТП с участием 26 автомобилей погибли 14 человек.
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