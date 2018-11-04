С 25 октября по 3 ноября в столице Катара Дохе проходил чемпионат мира по спортивной гимнастике.

Украинские спортсмены завоевали всего одну награду. Серебряным призером в упражнениях на брусьях стал Олег Верняев - набрав за свое выступление 15,591 баллов, наш соотечественник уступил лишь китайцу Зоу Цзиньюану (16,433) и оставил позади Артура Далалояна из России (15,366).

А вот в абсолютном первенстве Верняев выступил неудачно - по итогам шести дисциплин Олег занял лишь 14-е место.

Что касается остальных наших спортсменов, то лишь Игорь Радивилов вышел в финал упражнений на кольцах, где занял итоговое восьмое место.

Таким образом, с одной серебряной медалью в активе Украина заняла в итоговом медальном зачете лишь десятое место, которое делит с Бразилией и Филиппинами. Возглавила же рейтинг сборная США, спортсмены которой завоевали девять наград - четыре золотых, две серебряных и три бронзовых медалей.

В конце октября украинские гимнастки завоевали пять медалей на этапе Гран-при в испанской Марбелье.