В Киеве на улице Привокзальная товарный поезд сошел с рельсов. Он вылетел на автомобильную стоянку и снес две грузовых машины.

Об этом сообщает "Информатор".

Поезд направлялся в отстойник. По неизвестным причинам вагоны начали сходить с рельсов. Никто не пострадал. Продвинуться поезду дальше помешали цементные плиты, они предотвратили столкновение с другими машинами.

По словам сотрудников полиции, машиниста на месте происшествия не оказалось. Скорее всего, он испугался и сбежал. Правоохранители уже занимаются его поисками.

Люди, которые находились на стоянке в момент столкновения, а их было около десяти человек, отделались испугом. Очевидцы говорят, что увидели, как вагон двигается прямо на них и успели за секунды отбежать на безопасное расстояние.

Ранее мы писали о том, что пассажиров поезда экстренно эвакуировали из-за сообщения о бомбе.