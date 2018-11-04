В Киеве поезд сошел с рельсов и снес два грузовика (видео) [ Редактировать ]
В Киеве на улице Привокзальная товарный поезд сошел с рельсов. Он вылетел на автомобильную стоянку и снес две грузовых машины.
Об этом сообщает "Информатор".
Поезд направлялся в отстойник. По неизвестным причинам вагоны начали сходить с рельсов. Никто не пострадал. Продвинуться поезду дальше помешали цементные плиты, они предотвратили столкновение с другими машинами.
По словам сотрудников полиции, машиниста на месте происшествия не оказалось. Скорее всего, он испугался и сбежал. Правоохранители уже занимаются его поисками.
Люди, которые находились на стоянке в момент столкновения, а их было около десяти человек, отделались испугом. Очевидцы говорят, что увидели, как вагон двигается прямо на них и успели за секунды отбежать на безопасное расстояние.
Ранее мы писали о том, что пассажиров поезда экстренно эвакуировали из-за сообщения о бомбе.
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