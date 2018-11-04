Семья украинского политзаключенного Романа Сущенко получила от него письмо из сборного пункта тюрьмы "Матросская тишина" в Москве.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Получили долгожданное письмо от нашего Романа Сущенко из "Матросской тишины", датированный 11 октября. Он прибыл туда в воскресенье, 7 октября. Рассказал, что, вероятнее всего, будет находиться там 10 суток, о конечном пункте отбывания наказания отцу ничего не известно, собственно, об этом якобы также не знает никто из работников этого СИЗО. В камере вместе с ним были еще три человека", - сообщила дочь Сущенко Юлия.

По ее словам, это последние новости о его местонахождении, официальной информации о том, куда журналиста повезли далее, нет.

С того момента, как Сущенко этапировали из СИЗО Москвы к месту отбывания наказания, прошли четыре недели.