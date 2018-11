В Уокинге во время ярмарки в парке обвалилась надувная горка, в результате чего восемь детей пострадали при падении.

Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на заявление полиции.

Инцидент произошел перед началом фейерверка. После обрушения надувной горки парк эвакуировали, чтобы на место инцидента смогла приземлиться воздушная "скорая".

Согласно информации службы скорой помощи, в результате падения восемь детей получили серьезные травмы. Их госпитализировали в большие травматологические центры Лондона.

BREAKING NEWS: Woking Park has been evacuated and an air ambulance has just landed to attend the scene of a ‘serious incident.’ The fireworks have been postponed. pic.twitter.com/njbhmNvldT