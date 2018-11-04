За минувшие сутки на Донбассе боевики 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В результате трое украинский военных получили ранения, сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что враг дважды применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"Российско-оккупационные войска, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое, Шумы, Авдеевка, Пески, Невельськое, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Широкино", - говорится в сообщении.

Кроме того, трижды за прошедшие сутки шли бои вблизи Красногоровки (донецкое направление), оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По данным разведки, в течение суток уничтожены трое оккупантов, еще трое - ранены.

На днях украинские силы понесли потери на Донбассе.