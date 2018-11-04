Ситуация на Донбассе: боевики понесли серьезные потери [ Редактировать ]
За минувшие сутки на Донбассе боевики 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В результате трое украинский военных получили ранения, сообщили в штабе ООС.
Отмечается, что враг дважды применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
"Российско-оккупационные войска, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое, Шумы, Авдеевка, Пески, Невельськое, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Широкино", - говорится в сообщении.
Кроме того, трижды за прошедшие сутки шли бои вблизи Красногоровки (донецкое направление), оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По данным разведки, в течение суток уничтожены трое оккупантов, еще трое - ранены.
На днях украинские силы понесли потери на Донбассе.
по теме
На Донбассе ранен украинский военный
На Донбассе враг обстрелял украинских военных
На Луганщині сапери розміновують території поблизу військових частин
Військові інженери готуються перевірити одну з ґрунтових доріг у Луганській області поблизу військової частини. Обабіч можуть залишатися старі міни, встановлені ще на початку війни. Крім того, з'явилися нові, замасковані диверсантами
На Луганському напрямку бойовики застосували артилерію
До подій на сході країни. Окупанти застосували артилерію на Луганському напрямку. Вночі відкрили вогонь зі 122-го калібру по селищу Нижнє. По Кримському били з важких мінометів
Війна на Донбасі: поранили двох бійців ЗСУ
Двоє бійців Об'єднаних сил отримали поранення під час бойових дій на Донбасі. Такі дані штабу на 18 годину. Окупанти 13 разів обстріляли оборонні укріплення українських захисників, застосували й заборонений калібр
В районі Авдіївської промзони бойовики обстрілюють з гранатометів
Під Авдіївкою ситуація залишається напруженою, вже другий тиждень поспіль. Щодоби ворог влаштовує провокації, відкриваючи вогонь із кулеметів та гранатометів. Українські армійці тримають оборону, на найбільш зухвалі атаки відповідають адекватно