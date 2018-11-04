По меньшей мере 6 человек погибли в результате смертельного ДТП в Израиле. Жуткая авария произошла в воскресенье, 4 ноября, на шоссе №90 вблизи Мертвого моря, сообщает издание Haaretz.

Грузовик столкнулся с пассажирским микроавтобусом недалеко от Шхема в Иудее и Самарии. Тела шестерых погибших, вероятно, строителей, оказались зажатыми в автомобиле, и их вынимали спасатели.

Также тяжело пострадали еще четыре человека, которых вытащили из поврежденного автомобиля. Потерпевших доставили вертолетом в ближайшую больницу.

Ранее в результате смертельного ДТП погибли 18 человек.