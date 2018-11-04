Украинская певица Ани Лорак шокировала своих поклонников новым образом. Исполнительница опубликовала снимок в Instagram, на котором она позирует в мине-юбке, ботфортах и откровенном топе. Звезда надела вещи из новой коллаборации Moschino and H&M

Фанаты артистки сочли новый образ дешевым и вульгарным. На Лорак тут же посыпался шквал критики недовольных поклонников.

Фото: Instagram

"Каролина, зачем оголяться? Вы выглядите дешево", - написала поклонница.

"А я считаю этот образ вульгарным. Мне это напоминает образ из фильма "Красотка" до ее преображения в леди", - написала вторая.

"С трудом узнал на фото Ани Лорак. Какая-то страшная женщина на нем", - добавил другой пользователь.

"Не порть образ стильной женщины этой пошлостью", - отметил третий.

Недавно Ани Лорак призналась в жутких унижениях.