4 ноября умерла активистка Катя Гандзюк, на которую зверски напали в июле этого года в Херсоне. О смерти девушки сообщили в Facebook-сообществе "Хто замовив Катю Гандзюк?".

"Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации!" - говорится в тексте сообщения.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Она получила химический ожог более 30% тела.