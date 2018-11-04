Умерла активистка Екатерина Гандзюк [ Редактировать ]
4 ноября умерла активистка Катя Гандзюк, на которую зверски напали в июле этого года в Херсоне. О смерти девушки сообщили в Facebook-сообществе "Хто замовив Катю Гандзюк?".
"Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации!" - говорится в тексте сообщения.
Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Она получила химический ожог более 30% тела.
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