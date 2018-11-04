Рак легких: ученые нашли новый способ лечения [ Редактировать ]
Ученые из Испании выяснили, что наночастицы золота можно использовать в лечении рака легких. Этот драгоценный металл увеличивает эффективность лекарств, предназначенных для борьбы с злокачественными опухолями, сообщает "Здоровье и красота".
Исследователи пояснили, что крошечные фрагменты золота добавляются в специальный химический девайс для увеличения эффективности лечения рака легких. Результаты экспериментов показали, что препараты с золотом дают более эффективны в борьбе с раком. Исследования проводили специалисты из Университета Сарагосы в Испании вместе с коллегами из Университета Эдинбурга.
Хотя их еще не испытывали на людях, есть надежда, что этот девайс в один прекрасный день существенно снизит серьезные побочные эффекты химиотерапии, помогая точно нацеливаться на больные клетки и не повреждая здоровые ткани.
Исследователи изучили свойства металла, которые позволяют использовать его каталитические способности в живых организмах без всяких побочных эффектов. Девайс продемонстрировал высокую результативность после имплантации в мозг зебровых рыбок, а это значит, что его можно применять и в других живых существах. Ученые подчеркивают, что обнаружили прежде неизвестные свойства золота, и полученные результаты позволяют предположить, что наночастицы этого металла можно применять для безопасного выпуска лекарств внутри опухолей.
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