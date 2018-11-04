Умерла Екатерина Гандзюк: названа причина смерти [ Редактировать ]
По предварительным данным, активистка Екатерина Гандзюк умерла от разрыва тромба. Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на источник в полиции Херсона.
"Тромб", - сообщил собеседник агентства, комментируя информацию о смерти Екатерины Гандзюк.
На данный момент правоохранители проводят необходимые следственные действия.
4 ноября умерла активистка Катя Гандзюк, на которую зверски напали в июле этого года в Херсоне.
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