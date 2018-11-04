В китайской провинции Ганьсу случилась жуткая авария с 31 автомобилем, в результате которой погибли 15 человек, еще 44 были травмированы. Эту информацию сообщает агентство Xinhua.

В сообщении говорится, что аварию спровоцировал водитель грузовика, который не справился с управлением и врезался в ряд легковушек, которые выстроились для оплаты проезда по скоростному шоссе.

Случилась авария недалеко от поста на большой автомагистрали у китайского города Ланьчжоу.

Напомним, в Китае в результате конфликта и драки пассажирки с водителем автобус упал в реку.