Жуткая авария в Китае: появились первые фото [ Редактировать ]
В китайской провинции Ганьсу случилась жуткая авария с 31 автомобилем, в результате которой погибли 15 человек, еще 44 были травмированы. Эту информацию сообщает агентство Xinhua.
В сообщении говорится, что аварию спровоцировал водитель грузовика, который не справился с управлением и врезался в ряд легковушек, которые выстроились для оплаты проезда по скоростному шоссе.
Случилась авария недалеко от поста на большой автомагистрали у китайского города Ланьчжоу.
Напомним, в Китае в результате конфликта и драки пассажирки с водителем автобус упал в реку.
по теме
Автобус попал в смертельное ДТП из-за драки пассажира с водителем
Стали известны причины смертельно ДТП в китайском городе
У місті Чунцин шукають пасажирів автобуса, який упав у річку
Уже добу шукають пасажирів автобуса, який упав у річку в китайському місті Чунцин. Поки що у воді виявили тіла двох загиблих. Загалом у салоні було більше 10 людей
В Израиле грузовик "влетел" в автобус, есть жертвы
В Израиле произошло жуткое ДТП: погибшие оказались зажатыми в автомобиле
Жуткое ДТП в Днепре: автомобиль сбил пешехода
В Днепре произошло страшное ДТП, в результате которого сильно пострадал пешеход
Автомобиль на скорости "влетел" в полицейский пост (фото)
В Киеве автомобиль на огромной скорости влетел в полицейский пост