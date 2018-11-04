Пенсионерка "от скуки" грабила магазины [ Редактировать ]
В Париже задержали 72-летнюю женщину по подозрению в краже из магазинов сотен детских игрушек, которые она впоследствии продавала через интернет, сообщает ВВС.
В полицию обратился менеджер одного из этих магазинов, когда заметил, что в сети выставлены на продажу украденные у него игрушки. В итоге, пенсионерка была разоблачена.
В ходе обыска в квартире пенсионерки было обнаружено 40 тыс. евро наличными, а также около тысячи игрушек. Большинство из них были в оригинальной упаковке. Женщина признала свою вину. Подозреваемая отметила, что воровала от "скуки".
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