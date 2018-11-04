Смерть Екатерины Гандзюк: полиция переквалифицировала дело [ Редактировать ]
Правоохранительные органы переквалифицировали уголовное дело, по которому расследуется нападение на активистку Екатерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство" Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
В настоящее время уголовное производство по факту покушения на Гандзюк расследуется как оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ).
В полиции напомнили, что расследование по установлению заказчиков, по инициативе Генеральной прокуратуры, проводит Служба безопасности Украины.
4 ноября умерла активистка Катя Гандзюк, на которую зверски напали 31 июля в Херсоне.
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