Умерла Екатерина Гандзюк: биография известной активистки [ Редактировать ]
В Киеве 4 ноября в больнице скончалась советница мэра Херсона, и.о. управляющей делами исполкома Херсонского горсовета - Екатерина Гандзюк.
Тогда, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, среди поводов для нападения на Гандзюк, назвал ее активную деятельность в Херсоне. Общественница активно противостояла сепаратистским движениям в городе. За несколько дней до нападения Гандзюк заявляла о деятельности в Херсоне пророссийского "органа самоорганизации населения".
Кроме того, она критично отзывалась о коррумпированных политиках и представителях силовых структур. У Гандзюк были конфликты с местными правоохранительными органами и некоторыми государственными служащими.
Президент выразил соболезнования родным Гандзюк и обратился к правоохранителям с требованием найти и наказать убийц и заказчиков нападения. Кроме того, в Евросоюзе отреагировали на смерть Гандзюк.
По предварительным данным, активистка Екатерина Гандзюк умерла от разрыва тромба. Ей было 33 года, а виновники покушения до сих пор не найдены.
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