В Киеве 4 ноября в больнице скончалась советница мэра Херсона, и.о. управляющей делами исполкома Херсонского горсовета - Екатерина Гандзюк.

Гандзюк проходила лечение в ожоговом центре после жесткого нападения 31 июля. Когда сотрудница Херсонского горсовета шла на работу, ей в лицо плеснули серной кислотой . У Гандзюк были диагностированы множественные химические ожоги, пострадали лицо и глаза.

Тогда, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, среди поводов для нападения на Гандзюк, назвал ее активную деятельность в Херсоне. Общественница активно противостояла сепаратистским движениям в городе. За несколько дней до нападения Гандзюк заявляла о деятельности в Херсоне пророссийского "органа самоорганизации населения".

Кроме того, она критично отзывалась о коррумпированных политиках и представителях силовых структур. У Гандзюк были конфликты с местными правоохранительными органами и некоторыми государственными служащими.

Президент выразил соболезнования родным Гандзюк и обратился к правоохранителям с требованием найти и наказать убийц и заказчиков нападения. Кроме того, в Евросоюзе отреагировали на смерть Гандзюк.

По предварительным данным, активистка Екатерина Гандзюк умерла от разрыва тромба. Ей было 33 года, а виновники покушения до сих пор не найдены.