Посетительницы международного центра искусств в Екатеринбурге (Россия), пытаясь сделать фото, повредили несколько шедевров, сообщает "Корреспондент".

Соответствующее видео появилась на YouTube-канале Black-White News. На кадрах видно, как одна из женщин стоит перед двумя работами Дали и Гойи и делает фото. В это время конструкция, на которой висели полотна падает на пол. За ней видно еще одну женщину.

К "вредителям" сразу подошли еще две девушки, затем к месту инцидента пришли другие посетители центра.

Такие случаи происходят достаточно часто. Однако в октябре посетители аукциона были шокированы, когда картина Бэнкси самоуничтожилась сразу после продажи.