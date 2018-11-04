Девушки испортили картину Дали во время селфи (видео) [ Редактировать ]
Посетительницы международного центра искусств в Екатеринбурге (Россия), пытаясь сделать фото, повредили несколько шедевров, сообщает "Корреспондент".
Соответствующее видео появилась на YouTube-канале Black-White News. На кадрах видно, как одна из женщин стоит перед двумя работами Дали и Гойи и делает фото. В это время конструкция, на которой висели полотна падает на пол. За ней видно еще одну женщину.
К "вредителям" сразу подошли еще две девушки, затем к месту инцидента пришли другие посетители центра.
Такие случаи происходят достаточно часто. Однако в октябре посетители аукциона были шокированы, когда картина Бэнкси самоуничтожилась сразу после продажи.
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