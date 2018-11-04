Украинские теннисистки, сестры Надежда и Людмила Киченок выиграли малый итоговый турнир WTA Elite Trophy в Китае в парном разряде, сообщает xsport.ua.

После победы в группе Бугенвиллея украинки встретились с четвертыми ракетками турнира парой Лидия Морозова / Сюко Аоями и победили со счетом 6:4, 3:6, 10:7.

Спортсменки начали первый сет с 0:2, но сумели сравнять счет, а седьмом гейме реализовали второй брейк-пойнт, который помог забрать партию. Второй сет также начался неудачно для сестер Киченок, которые позволили соперницам повести со счетом 4:1 и, в итоге, перевести матч в супер тай-брейк.

Таким образом, сестры Киченок со второй попытки сумели стать чемпионками WTA Elite Trophy. Этот титул стал третьим общим для Людмилы и Надежды после Шеньчженя-2015 и Флорианополиса-2016. Отметим, что на турнире в Чжухае украинки выиграли все три супер тай-брейка.

Это не первая победа наших теннисисток. На днях украинка Элина Свитолина триумфально выиграла Итоговый турнир WTA.