Покарати винних у смерті Катерини Гандзюк закликали у ЄС. Про це у своєму Twitter написав Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган. Він засудив напади на громадських активістів, а Катерину Гандзюк назвав сміливою і зазначив, що дуже засмучений звісткою про її смерть.