ЄС засуджує напади на громадських активістів в Україні [ Редактировать ]
Покарати винних у смерті Катерини Гандзюк закликали у ЄС. Про це у своєму Twitter написав Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган. Він засудив напади на громадських активістів, а Катерину Гандзюк назвав сміливою і зазначив, що дуже засмучений звісткою про її смерть.
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