Тим часом прес-секретар Генпрокурора у своєму Facebook поквапилася повідомить - що силовики зробили по справі Гандзюк.

За даними ГПУ, допитано майже 400 осіб, проведено десятки обшуків та оглядів. П'ятьох чоловиків - підозрюють в організації та здійсненні злочину. Всім суд вже обрав запобіжні заходи.

Наразі під вартою перебувають Сергій Торбін та Микита Грабчук. Інші - під цілодобовим домашнім арештом.