Справа Гандзюк: в ГПУ оприлюднили деталі розслідування [ Редактировать ]
Тим часом прес-секретар Генпрокурора у своєму Facebook поквапилася повідомить - що силовики зробили по справі Гандзюк.
За даними ГПУ, допитано майже 400 осіб, проведено десятки обшуків та оглядів. П'ятьох чоловиків - підозрюють в організації та здійсненні злочину. Всім суд вже обрав запобіжні заходи.
Наразі під вартою перебувають Сергій Торбін та Микита Грабчук. Інші - під цілодобовим домашнім арештом.
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