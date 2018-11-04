Туреччина відкликала посла в Уганді через недоречне вбрання [ Редактировать ]
Туреччина відкликала посла в Уганді через недоречне вбрання - про це повідомив глава МЗС цієї країни.
Йдеться про давньогрецький костюм Єлени Троянської, у якому Седефа Явузалпа з'явилася на церемонії святкування Дня Турецької Республіки 29 жовтня.
Сама посол пояснила вибір одягу тим, що 2018 рік оголошено в Туреччині роком Трої. За фактом цього інциденту в Анкарі вже розпочали розслідування.
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