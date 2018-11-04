Кожен українець, який приїжджає до Туреччини чи проживає тут, має відчувати турботу своєї держави - про це заявив президент України під час візиту до Турецької Республіки.

Петро Порошенко взяв участь у церемонії відкриття консульства України в Анталії. Глава держави зазначив, що Туреччину щороку відвідує понад мільйон українців, з них понад 800 тисяч приїжджають саме в Анталію.

Місцева громада українців складає понад 35 тисяч людей.

Окрім того, Глава української держави також провів переговори про оборонну співпрацю між Києвом і Анкарою.

"Я дуже радий сьогодні бути тут, бо я перший український президент, який в статусі президента приїжджає в Анталію з нагоди такої видатної події - відкриття українського Консульства в Анталії. Подивіться, яке воно сучасне і красиве. Це є символом того, що для Української держави - це є одним із перших пріоритетів",- наголосив Петро Порошенко, президент України.