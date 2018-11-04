Не зупиняйтеся. Ізраїль привітав американські санкції проти Ірану і закликав продовжувати в тому ж дусі. В ізраїльській адміністрації наполягають - Тегеран потрібно зупинити, інакше їм доведеться робити це самостійно.

Антон Готліб продовжить.

Реакція Ізраїлю на відновлення американських санкцій була бурхливою, радісною і абсолютно передбачуваною. Країна доклала чимало зусиль, витратила багато часу, щоб зірвати ядерну угоду Тегерана із західними державами. Не вийшло. Але з приходом Трампа на пост президента США у ізраїльського керівництва з'явилася надія, що угоду вдасться скасувати. І ось надія справдилася.

"Багато років я закликав до повного відновлення санкцій проти терористичного режиму в Ірані, який поставив під загрозу весь світ. Ефект від первинних санкцій вже відчувається - ріал упав, іранська економіка в занепаді. Ми бачимо реальні результати. Спасибі президенту Трампу за цей історичний крок. Санкції справді працюють", - заявив Беньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю.

У Сполучених Штатах давно зрозуміли, що відкрите протистояння з режимами, подібними іранському, є неефективним. В той час як економічні санкції хоча й повільно, але послідовно руйнують економіку ісламської республіки. Іран хоче мати ядерну бомбу, проте її створення коштує грошей, як, втім, і всі інші військові програми. Тому Вашингтон і намагається позбавити ці проекти фінансування.

"Перший інтерес Тегерана - створити бомбу, тоді в його руках з'явиться більш ніж серйозний аргумент у суперечках із Заходом. Але другий і не менш важливий - програма створення балістичних ракет. А ось це вже безпосередньо стосується Ізраїлю, тому що перша ціль для цієї зброї - ми", - говорить Исраэль Лави, колишній співробітник Моссаду:

Прямого зіткнення з Ізраїлем Тегеран, незважаючи на всі погрози, поки не хоче. Єдина спроба була в Сирії. Іранські військові обстріляли звідти район Голанських висот реактивними снарядами. Відповідь була нищівною. Кілька хвиль повітряних нальотів знищили більшу частину іранської військової інфраструктури в цій країні.

Утім, в Ізраїлі ніхто не тішить себе ілюзіями - сьогодні Трамп увів санкції проти Ірану, завтра буде інший президент, який може їх скасувати. Тому ізраїльтяни вже не натякають, а говорять прямо - військове рішення Іранської проблеми залишається "планом Б".