У Києві, біля головного управління Національної поліції триває акція протесту на честь померлої Катерини Гандзюк. Про це повідомив кореспондент Руслан Смещук в ефірі "Подробиць".

Тут зібралися декілька сотень людей, і люди ще підходять.

Найголовніша умова активістів, щоб справу цю довели до логічного закінчення, та щоб винні були покарані, а саме: винні виконавці та винні замовники.

Також голова Нацполіції Сергій Князєв у "Фейсбуці" повідомив, що найближчим часом справу передадуть до суду, і також він сподівається що підозрювані цього злочину дадуть додаткові свідчення та вийдуть на можливих замовників цієї трагедії, цього вбивства.

Наразі акція триває. Біля входу, люди які прийшли, розпалили траурні лампадки.