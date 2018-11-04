Українські чорноземи - під загрозою. За даними Інституту здоров'я рослин за останнє сторіччя кількість гумусу в наших ґрунтах знизилася з 12% до 4%.

У чому причина і як врятувати землю? - дивіться у наступному матеріалі.

65 відсотків - саме настільки забезпечені українські аграрії міндобривами на наступний господарський рік. А це означає, що кожний другий гектар землі не буде вдобрений. І як наслідок погіршення родючості землі - знизиться і рентабельність вирощування зерна. Тільки за минулий рік, за даними Держстату, вона знизилась на 12 відсотків. І якщо ситуація з добривами не зміниться - ця тендеція буде прогресувати.

"Ще ситуацію можна виправити, осіннє підживлення треба більше вносити, тому що не та ефективність - вона падає. Але, однак, економічний сенс є. Тут єдине питання - як себе ціни будуть вести. На жаль, ми бачимо що немає змоги у трейдерів, у виробників опускатися - три чверті собівартості азотних добрив - це газ. Вуглеці на світовому ринку приросли, приросли на суттєвий відсоток, і то, що ми бачимо на сьогодні - 10700 це вже буквально через місяць буде 11500, а в березні це буде під 13000 гривень. Тому той, хто закупиться сьогодні - він більшим чином мінімізує збитки", - переконаний Віталій Саблук, заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" НААН.

В порівнянні із європейськими колегами українські фермери використовують втричі менше добрив на один гектар. І аби досягти рівня врожайності, який існує в Європі, необхідно вирішити проблему азотних добрив. І єдина можливість забезпечити аграріїв селітрою вітчизняного виробництва - знизити ціну на газ.

"Для снижения стоимости отечественных удобрений, нам нужно сделать две вещи, точнее одну - дать дешевое сырье. Это - либо дешевый собственный газ, либо нам нужно реализовать программу "Синтез газа из газовых углей".

Если ситуация останется в таком виде, в каком она есть сейчас, я прогнозирую, что через пять лет у нас не будет отечественного производителя", - наголосив Михайло Соколов, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

"Завжди національне виробництво було наближено до фермерства і добрива були дешевші. І в нас все для цього є - в нас є сировина, в нас є готові збудовані потужності. Виникає питання - чому ми все це руйнуємо? Треба негайно провести низку заходів, які дадуть можливість прийняти якесь оптимальне рішення і його треба приймати професійно і рухатись далі. Тому що ми все більше і більше накопичуємо, єдину галузь, яка тримається ще на плаву - зупинять", - застерігає Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації, народний депутат України.

Аби допомогти вітчизняному виробнику, держава також, повинна забезпечити фермерів дотаціями.

"Ми з депутатами говорили, щоб невикористані кошти від державних програм направити на підтримку саме компенсації вітчизняних добрив. Але це рішення Верховної Ради", - говорить Віктор Шеремета, заступник міністра аграрної політики та продовольства.

А поки уряд вирішує долю бюджетних компенсацій, експерти радять фермерам не гаяти часу і вже сьогодні купувати добрива, поки вони не подорожчали на 20% услід за газом. Економія на добривах сьогодні, призведе лише до втрати врожаю і величезних збитків.