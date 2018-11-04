Усик претендует на звание "Боксер года" [ Редактировать ]
Александр Усик является главным претендентом на звание "Боксер года" по версии авторитетного портала BoxingScene.
В этом году украинец выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, в финале которой одолел Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
Также на данную награду претендует и другой представитель Украины - Василий Ломаченко.
Напомним, Александр Усик свой следующий бой проведет 10 ноября против Тони Беллью, а его кум Василий Ломаченко - 8 декабря с Хосе Педрасой.
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