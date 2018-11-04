Александр Усик является главным претендентом на звание "Боксер года" по версии авторитетного портала BoxingScene.

В этом году украинец выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, в финале которой одолел Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Также на данную награду претендует и другой представитель Украины - Василий Ломаченко.

Напомним, Александр Усик свой следующий бой проведет 10 ноября против Тони Беллью, а его кум Василий Ломаченко - 8 декабря с Хосе Педрасой.