В небе над Канадой, в 30 километрах от столицы страны Оттавы, столкнулись два самолета. Один человек погиб.

Об этом сообщает CBC News.

Один из самолетов после столкновения упал в поле рядом с трассой. Другой, в салоне которого находились два человека, после аварии был направлен в международный аэропорт Оттавы, где он удачно приземлился.

Напомним, 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Lion Air" разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.

Смотрите также видео с места трагедии.

Кроме того, появилась информация о количестве жертв авиакатастрофы.