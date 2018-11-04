В небе над Канадой столкнулись два самолета [ Редактировать ]
В небе над Канадой, в 30 километрах от столицы страны Оттавы, столкнулись два самолета. Один человек погиб.
Об этом сообщает CBC News.
Один из самолетов после столкновения упал в поле рядом с трассой. Другой, в салоне которого находились два человека, после аварии был направлен в международный аэропорт Оттавы, где он удачно приземлился.
Напомним, 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Lion Air" разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.
Смотрите также видео с места трагедии.
Кроме того, появилась информация о количестве жертв авиакатастрофы.
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