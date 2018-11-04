Посол США в Украине Мари Йованович прокомментировала смерть херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает посольство США в Twitter.

Посол Йованович: від імені уряду США й американського народу висловлюю свої найглибші співчуття родині й друзям Катерини Гандзюк. Ми вкотре закликаємо українську владу притягнути злочинців до відповідальності, включно з замовниками. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 4 ноября 2018 г.

Йованович высказала сочувствие родным и друзьям активистки от имени правительства США и американского народа, а также призвала привлечь виновных к ответственности.

"От имени правительства США и американского народа выражаю свои соболезнования и глубокое сочувствие семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Мы снова призываем власти Украины привлечь виновных к ответственности, включая заказчиков", - сказано в сообщении.

Напомним, 4 ноября умерла активистка Катя Гандзюк, на которую зверски напали в июле этого года в Херсоне.

Полиция переквалифицировала дело после ее смерти.