Посол США отреагировала на смерть Гандзюк [ Редактировать ]
Посол США в Украине Мари Йованович прокомментировала смерть херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает посольство США в Twitter.
Посол Йованович: від імені уряду США й американського народу висловлюю свої найглибші співчуття родині й друзям Катерини Гандзюк. Ми вкотре закликаємо українську владу притягнути злочинців до відповідальності, включно з замовниками.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 4 ноября 2018 г.
Йованович высказала сочувствие родным и друзьям активистки от имени правительства США и американского народа, а также призвала привлечь виновных к ответственности.
"От имени правительства США и американского народа выражаю свои соболезнования и глубокое сочувствие семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Мы снова призываем власти Украины привлечь виновных к ответственности, включая заказчиков", - сказано в сообщении.
Напомним, 4 ноября умерла активистка Катя Гандзюк, на которую зверски напали в июле этого года в Херсоне.
Полиция переквалифицировала дело после ее смерти.
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