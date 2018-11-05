В Польше украинский автобус попал в крупное ДТП [ Редактировать ]
На автостраде А4 вблизи города Бохня (Малопольское воеводство) произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного автобуса из Украины.
Об этом сообщает "Польское радио".
По данным полиции, авария произошла на 453-м километре автомагистрали A4 на высоте местности Прошувкы.
Травмы получили семь человек, в том числе двое детей и беременная женщина. Им оказали помощь на месте, а затем доставили в больницу для дальнейшей диагностики.
На автомагистрали в направлении Катовице было затруднено движение.
Недавно в Китае произошло ДТП, в результате которого погибли 13 человек.
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