Китайская компания-разработчик Royole представила смартфон FlexPai с гибким дисплеем. По словам создателей устройства, его технические характеристики не имеют аналогов в мире.

"Первый в мире коммерческий гибкий смартфон представляет собой сочетание мобильного телефона и планшета с ультратонким, гибким дисплеем высокой точности", - говорится на сайте Royole.

По словам разработчиков, "новинка с 7,8-дюймовым сенсорным гибким дисплеем AMOLED может быть согнута и сложена под углом от 0 до 180 градусов". В нее встроено "более 20 млн светодиодов и почти 100 видов тонкопленочных многослойных материалов".

Даже в сложенном виде устройство способно делать снимки и принимать телефонные звонки, ответить на которые "можно с любой стороны согнутого экрана".

Ограниченная партия смартфонов уже поступила в продажу в конце прошлой недели. Как ожидается, массовое производство устройств будет запущено в декабре.

Наряду с Китаем активные разработки в сфере создания мобильных устройств с гибким экраном ведутся во многих странах и регионах мира.

В октябре 2016 года южнокорейская компания Samsung Display запатентовала в США технологию создания сгибающихся дисплеев OLED, а в июле 2018 года представила гибкий экран общественности.

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