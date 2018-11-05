Джамала кардинально сменила имидж (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская певицы Джамала удивила поклонников сменой имиджа. Артистка предстала перед публикой в образе коротко стриженной блондинки.
Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.
Джамала не уточнила, сменила ли она цвет волос окончательно или на ней был все-таки парик. Подписчикам, судя по комментариям, новый образ певицы понравился.
А некоторые фанаты считают, что со светлыми волосами победительница песенного конкурса "Евровидение" потеряла свою индивидуальность и стала похожа на другую знаменитую певицу Лободу.
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