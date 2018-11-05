Известная украинская певицы Джамала удивила поклонников сменой имиджа. Артистка предстала перед публикой в образе коротко стриженной блондинки.

Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Джамала не уточнила, сменила ли она цвет волос окончательно или на ней был все-таки парик. Подписчикам, судя по комментариям, новый образ певицы понравился.

А некоторые фанаты считают, что со светлыми волосами победительница песенного конкурса "Евровидение" потеряла свою индивидуальность и стала похожа на другую знаменитую певицу Лободу.

Ранее Джамала порадовала поклонников снимками в купальнике.