В юго-восточной части израильского Тель-Авива произошел взрыв автомобиля, в результате чего погибли 2 человека, еще 1 получил ранения.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Из-за взрыва автомобиля произошло загорание еще одного рядом припаркованного авто.

רכב התפוצץ בשכונת התקווה בתל אביב. הנסיבות נבדקות (צילום: אנשי הדממה) @sharonidan pic.twitter.com/halnQzAFGY — כאן חדשות (@kann_news) 4 ноября 2018 г.

В полиции заявили, что взрыв имел криминальный характер, так как двое погибших известны правоохранителям связями с криминальным миром. Они считают, что их могли убить намеренно из-за войны преступных группировок.

פרמדיק איחוד והצלה אבי מרכוס: "כשהגעתי שני כלי רכב עלו באש, גילינו שתי גופות חרוכות. ברכב השני יש פצוע קל עד בינוני, הוא נסע ברכב סמוך. רכב אחד התפוצץ השני נפגע מהפיצוץ ומחלקי רכב" pic.twitter.com/D9NlrYm9B1 — כאן חדשות (@kann_news) 4 ноября 2018 г.

Некоторые источники сообщили, что один из убитых мужчин являлся "правой рукой" главы преступной организации.

Ранее мы сообщали о том, что женщина взорвала себя в центре Туниса.